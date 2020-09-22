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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Автодор» расстался с Алексеем Вздыхалкиным

15:11
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«Автодор» и защитник Алексей Вздыхалкин приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон. 35-летний защитник продолжит карьеру в другом клубе, сообщает сайт команды.

Вздыхалкин пополнил состав «Автодора» в июне, соглашение с 35-летним игроком было рассчитано на один сезон.

Дополнительная информация:

https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4154-avtodor-vzdykhalkin-parted-ways

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