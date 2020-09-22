«Автодор» расстался с Алексеем Вздыхалкиным
15:11
«Автодор» и защитник Алексей Вздыхалкин приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон. 35-летний защитник продолжит карьеру в другом клубе, сообщает сайт команды.
Вздыхалкин пополнил состав «Автодора» в июне, соглашение с 35-летним игроком было рассчитано на один сезон.
Дополнительная информация:
https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4154-avtodor-vzdykhalkin-parted-ways
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