«Автодор» расстался с Алексеем Вздыхалкиным

«Автодор» и защитник Алексей Вздыхалкин приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон. 35-летний защитник продолжит карьеру в другом клубе, сообщает сайт команды.

Вздыхалкин пополнил состав «Автодора» в июне, соглашение с 35-летним игроком было рассчитано на один сезон.