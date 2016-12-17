"Автодор" проиграл УНИКСу, Лэнгфорд набрал 20 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на выезде нанес поражение "Автодору" – 84:77. По 20 очков в составах обеих команд набрали Винс Хантер и Кит Лэнгфорд. Для казанцев эта победа стала четвертой подряд в рамках турнира. УНИКС возглавляет сводную таблицу "регулярки". "Автодор" идет одиннадцатым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) – УНИКС (Казань) – 77:84 (25:22, 17:25, 17:19, 18:18)

А: Хантер (20 + 9 подборов), Каррера (14 + 8 подборов), Стоктон (13), Тиг (12), Макиев (10).

У: Лэнгфорд (20), Колом (13 + 7 передач), Параховский (11).