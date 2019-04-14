"Автодор" проиграл "Нижнему Новгороду", ВЭФ победил "Цмоки-Минск"

"Автодор" уступил "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 85:91. Хозяева набрали 33 очка и расположились на 10-м месте. Гости с 36 очками занимают 7-ю строчку.

В другом матче ВЭФ победил "Цмоки-Минск" - 70:66. Рижане набрали 34 очка и расположились на 11-м месте. Минчане с 27 баллами занимают 14-ю строчку.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) - "Нижний Новгород" - 85:91 (23:26, 23:31, 20:19, 19:15)

14 апреля. Саратов. "ДС Кристалл".

ВЭФ (Рига) - "Цмоки-Минск" (Минск) - 70:66 (13:20, 19:17, 18:20, 20:9)

14 апреля. Рига. "Olimpic Sport Cente".

Все о Единой лиге ВТБ - здесь