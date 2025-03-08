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8 марта 2025, 14:57

ЦСКА победил «Автодор» в Саратове

«Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл ЦСКА — 69:87.

Армейцы одержали шестую победу подряд, команда из Саратова потерпела второе поражение кряду.

ЦСКА (30 побед — 5 поражений) занимает первое место в регулярном чемпионате, «Енисей» (14 — 21) — на восьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА — 69:87 (17:23, 17:18, 15:20, 20:26)

«Автодор»: Джонс (14 + 8 подборов), Кантер (11 + 5 подборов), Петенев (11).

ЦСКА: М'Бай (18 + 5 подборов), Астапкович (15).

8 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/
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БК Автодор
БК ЦСКА
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