«Автодор» проиграл ЦСКА и уступил в четвертом матче подряд в Лиге ВТБ

ЦСКА одержал победу над «Автодором» (103:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс — 19 очков.

Для «Автодора» это поражение стало четвертым подряд в турнире.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 103:79 (18:16, 28:16, 27:31, 30:16)

4 ноября. Москва. «УСК ЦСКА».