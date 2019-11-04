«Автодор» проиграл ЦСКА и уступил в четвертом матче подряд в Лиге ВТБ
18:48
ЦСКА одержал победу над «Автодором» (103:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс — 19 очков.
Для «Автодора» это поражение стало четвертым подряд в турнире.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 103:79 (18:16, 28:16, 27:31, 30:16)
4 ноября. Москва. «УСК ЦСКА».
Уверенно разбираемся с @AvtodorSaratov ?— CSKA Moscow (@cskabasket) November 4, 2019
?@TheNatural05: 19 очков, 2 подбора, 4 передачи@jumbo_jo7: 15 очков, 4 подбора, 2 передачи@DHilliard6X: 14 очков, 8 подборов#CSKAbasket pic.twitter.com/HrUlfB9z6n
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