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Сегодня, 12:48

«Автодор» подписал разыгрывающего Брайанта Кроуфорда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский баскетболист Брайант Кроуфорд стал игроком «Автодора», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

27-летний разыгрывающий подписал контракт до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне американец выступал за турецкий «Самсунспор». В среднем он набирал 13,9 очка и отдавал 5,8 передач за игру, проведя 18 матчей за сезон.

До этого Кроуфорд играл за боснийский «Игокеа», литовский «Ювентус», итальянскую «Реджо-Эмилия» и израильский «Хапоэль Гильбоа Галил».

Источник: БК «Автодор»
Баскетбол
БК Автодор
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