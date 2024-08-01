«Автодор» подписал разыгрывающего Брайанта Кроуфорда

Американский баскетболист Брайант Кроуфорд стал игроком «Автодора», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

27-летний разыгрывающий подписал контракт до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне американец выступал за турецкий «Самсунспор». В среднем он набирал 13,9 очка и отдавал 5,8 передач за игру, проведя 18 матчей за сезон.

До этого Кроуфорд играл за боснийский «Игокеа», литовский «Ювентус», итальянскую «Реджо-Эмилия» и израильский «Хапоэль Гильбоа Галил».