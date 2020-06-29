«Автодор» подписал контракт с американским центровым
29 июня 2020, 23:37
«Автодор» подписал контракт с американским центровым Дрю Гордоном. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает сайт саратовского клуба.
Минувший сезон Гордон провел в польском клубе «Зелена-Гура». Он принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 13,3 очка, делая 8,3 подбора и совершая 2,1 передачи.
Дополнительная информация:
https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4096-avtodor-has-signed-drew-gordon
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