Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Автодор» подписал контракт с американским центровым

29 июня 2020, 23:37
Теги:

«Автодор» подписал контракт с американским центровым Дрю Гордоном. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает сайт саратовского клуба.

Минувший сезон Гордон провел в польском клубе «Зелена-Гура». Он принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 13,3 очка, делая 8,3 подбора и совершая 2,1 передачи.

Дополнительная информация:

https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4096-avtodor-has-signed-drew-gordon

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир