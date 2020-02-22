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«Автодор» подписал форварда сборной Сенегала

15:06
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«Автодор» подписал контракт до конца чемпионата с 34-летним форвардом сборной Сенегала Мухаммадом Файе, сообщает официальный сайт клуба.

С августа 2018 по февраль 2020 годов Файе являлся игроком «Црвены Звезды», с которой в минувшем сезоне стал чемпионом Адриатической Лиги, выиграл чемпионат Сербии и завоевал Адриатический Суперкубок, а также был признан MVP Адриатического Суперкубка и занял 2-е место в Еврокубке по подборам (6,9 за матч). В текущем сезоне новичок «Автодора» провел 12 игр в Евролиге, набирая в среднем 4,5 очка и делая 3,8 подбора.

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4007-avtodor-inks-mouhammad-faye

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