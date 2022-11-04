«Автодор» подписал американского защитника

«Автодор» объясил на официальном сайте о подписании контракта с атакующим защитником Маликом Ньюмэном. Соглашение с 25-летним американцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Хочу сказать болельщикам саратовской команды, что я чрезвычайно рад оказаться в «Автодоре» и буду еще больше рад порадовать их победами», — отметил новичок.

Ранее Ньюмэн играл в НБА за «Кливленд». В прошлом сезоне он провел один матч, набрав 8 очков, 1 подбор и 1 передачу. Также он провел 34 матча за «Кантон Чардж» в G-лиге НБА, набирая в среднем по 18,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи.