«Автодор» подписал американского форварда и на этом закончил трансферную компанию

«Автодор» завершил летнюю селекционную кампанию подписанием контракта форвардом Элджином Куком. Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год, сообщает официальный сайт команды.

В сезоне-2018/19 Кук выступал за хорватскую «Цедевиту» и стал обладателем Кубка Хорватии, а также финалистом чемпионата страны.

«С приобретением Кука мы, считаю, более чем успешно завершили селекционную кампанию, — отметил президент клуба Владимир Родионов. — Наш новичок талантлив, атлетичен, действует результативно, обладает невероятной агрессией на обеих сторонах площадки и придаст нам необходимую энергию. Признаюсь, мы следим за Куком уже третий год и рады, что наконец удалось заполучить его в состав».