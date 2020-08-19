«Автодор» подписал 4-летний контракт с Ильей Салтыковым
«Автодор» объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Салтыковым.
20-летний россиянин заключил соглашение на 4 года. В сезоне-2019/20 игрок выступал за «Студентски Центар» в чемпионате Черногории, набирая в среднем 4,8 очка, 1,8 подбора и 1,1 ассиста за матч.
— Счастлив вернуться в Россию и подписать контракт с «Автодором», — приводит пресс-служба «Автодора» слова Салтыкова. — Все знают, что именно в саратовском клубе молодым парням по-настоящему доверяют, дают возможность раскрыться и попробовать силы в мужском баскетболе, что, на мой взгляд, является самым важным на раннем этапе карьеры. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы помогать команде и прогрессировать.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛЬЯ! ?— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) August 19, 2020
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БК «Автодор» заключил четырехлетний контракт с 20-летним ?? форвардом Ильей САЛТЫКОВЫМ (205 см, 95 кг).
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