«Автодор» подписал 4-летний контракт с Ильей Салтыковым

«Автодор» объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Салтыковым.

20-летний россиянин заключил соглашение на 4 года. В сезоне-2019/20 игрок выступал за «Студентски Центар» в чемпионате Черногории, набирая в среднем 4,8 очка, 1,8 подбора и 1,1 ассиста за матч.

— Счастлив вернуться в Россию и подписать контракт с «Автодором», — приводит пресс-служба «Автодора» слова Салтыкова. — Все знают, что именно в саратовском клубе молодым парням по-настоящему доверяют, дают возможность раскрыться и попробовать силы в мужском баскетболе, что, на мой взгляд, является самым важным на раннем этапе карьеры. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы помогать команде и прогрессировать.