«Автодор» разгромил «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в

«Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ разгромил «Парму» со счетом 94:63.

Команда из Саратова прервал трехматчевую безвыигрышную серию, пермяки потерпели третье поражение подряд.

«Автодор» (11 побед — 17 поражений) занимает восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Парма» (12 — 15) — на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь) — 94:63 (24:17, 26:14, 19:22, 25:10)

«Автодор»: Агада (31), Джонс (17 + 5 подборов), Беслач (15), Кантер (13 + 11 подборов).

«Парма»: Хэмм (11), Нэвелс (10 + 8 передач + 5 подборов).

25 января. Саратов. «ДС Кристалл».