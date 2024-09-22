«Автодор» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» дома победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 67:59.

У хозяев самым результативным игроком встречи стал Брайант Кроуфорд — 22 очка. У гостей 15 очков на счету Алекса Хэмилтона.

«Автодор» 25 сентября сыграет на выезде с «Зенитом». «Парма» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

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«Автодор» (Саратов) — «Парма-Пари» (Пермь) — 67:59 (21:13, 18:12, 10:19, 18:15)

22 сентября. Саратов. «ДС Кристалл».