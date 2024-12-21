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«Автодор» обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:79. Встреча прошла на стадионе «Кристалл».

Самым результативным игроком «Автодора» стал Джонс Джамал, набравший 28 очков. У нижегородской команды 17 очков набрал Неманья Джуришич.

«Автодор» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги ВТБ. «Пари НН» располагается на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 94:79 (27:13, 30:21, 19:25, 18:20)

21 декабря. Саратов. «Кристалл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Автодор
БК Нижний Новгород
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