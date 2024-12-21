«Автодор» обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ
«Автодор» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:79. Встреча прошла на стадионе «Кристалл».
Самым результативным игроком «Автодора» стал Джонс Джамал, набравший 28 очков. У нижегородской команды 17 очков набрал Неманья Джуришич.
«Автодор» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги ВТБ. «Пари НН» располагается на пятой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 94:79 (27:13, 30:21, 19:25, 18:20)
21 декабря. Саратов. «Кристалл».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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