«Автодор» обыграл «Енисей» и одержал пятую победу подряд
16:07
«Автодор» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда из Саратова на своей площадке переиграла «Енисей» — 85:79.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 85:79 (21:19, 23:18, 18:15, 23:27)
13 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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