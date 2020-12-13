«Автодор» обыграл «Енисей» и одержал пятую победу подряд

«Автодор» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда из Саратова на своей площадке переиграла «Енисей» — 85:79.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 85:79 (21:19, 23:18, 18:15, 23:27)

13 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».