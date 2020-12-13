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«Автодор» обыграл «Енисей» и одержал пятую победу подряд

16:07
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«Автодор» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда из Саратова на своей площадке переиграла «Енисей» — 85:79.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 85:79 (21:19, 23:18, 18:15, 23:27)

13 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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