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Сегодня, 16:30

«Автодор» объявил о подписании контракта с Марком Гарсией

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«Автодор» подписал однолетний контракт с легким форвардом Марком Гарсией.

В прошлом сезоне 28-летний испанец выступал в польском «МКС Домброва-Гурнича». В национальном чемпионате нападающий набирал в среднем 17,7 очка и совершал 2,5 подбора за игру. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Польши и был включен в символическую сборную турнира.

Ранее в карьере Гарсия играл в «Барселоне», «Манресе» и «Фуэнлабраде».

Источник: БК «Автодор»
Баскетбол
БК Автодор
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