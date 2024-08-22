«Автодор» объявил о подписании контракта с Марком Гарсией

«Автодор» подписал однолетний контракт с легким форвардом Марком Гарсией.

В прошлом сезоне 28-летний испанец выступал в польском «МКС Домброва-Гурнича». В национальном чемпионате нападающий набирал в среднем 17,7 очка и совершал 2,5 подбора за игру. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Польши и был включен в символическую сборную турнира.

Ранее в карьере Гарсия играл в «Барселоне», «Манресе» и «Фуэнлабраде».