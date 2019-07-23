"Автодор" не сыграет в Кубке Европы

ФИБА отклонила заявку "Автодора" на участие в Кубке Европы, сообщает официальный сайт саратовского клуба. Причиной отказа стал пункт 5.2 регламента: "Отбор клубов базируется на спортивных результатах клубов в национальных чемпионатах. Только те клубы, которые финишировали не в нижней трети итоговой таблицы своих национальных чемпионатов в предыдущем сезоне, могут быть заявлены для участия в Кубке ФИБА-Европа".

В прошедшем сезоне "Автодор" занял 11-е место в Единой лиге ВТБ из 14 участников. В Кубке Европы саратовская команда вылетела в 1/8 финала.