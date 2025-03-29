«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Саратове

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:72.

Самым результативным игроком встречи стал центровой саратовской команды Керем Кантер, набравший 21 очко. Лучший у краснодарцев — разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 17 очков и отдавший 9 передач.

«Локомотив-Кубань» одержал 29-ю победу и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Автодор» потерпел 24-е поражение и идет на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 72:84 (22:20, 17:14, 14:25, 19:25)

А: Кантер (21), Мэннинг (15)

Л: Миллер (17 + 9 передач), Уэйли (15 + 7 подборов), Кливленд (14 + 8 подборов + 5 передач), Емченко (12), Мартюк (11)

29 марта. Саратов. «ДС Кристалл».