29 марта 2025, 16:55

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Саратове

Даниил Аршавский

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:72.

Самым результативным игроком встречи стал центровой саратовской команды Керем Кантер, набравший 21 очко. Лучший у краснодарцев — разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 17 очков и отдавший 9 передач.

«Локомотив-Кубань» одержал 29-ю победу и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Автодор» потерпел 24-е поражение и идет на 7-й строчке.

«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 72:84 (22:20, 17:14, 14:25, 19:25)

А: Кантер (21), Мэннинг (15)

Л: Миллер (17 + 9 передач), Уэйли (15 + 7 подборов), Кливленд (14 + 8 подборов + 5 передач), Емченко (12), Мартюк (11)

29 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 23 апреля
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
Ковальчук стал президентом «Шанхая». Сенсация в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
