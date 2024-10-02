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«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» и одержал четвертую победу подряд

Алина Савинова
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«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:84.

Самым результативным игроком встречи стал Джамал Джонс из саратовской команды, на счету которого 22 очка. У клуба из Краснодара больше всего очков набрал Би Джей Джонсон (17).

«Локомотив» одержал четвертую подряд победу и занимает второе место в турнирной таблице. «Автодор» с одной победой при трех поражениях идет на восьмой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 84:87 (17:21, 15:21, 20:23, 32:22)

2 октября. Саратов. «ДС Кристалл»

Баскетбол
БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
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