«Автодор» дома проиграл «Енисею» с разницей в 1 очко

«Автодор» дома проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 1 очко

«Автодор» дома проиграл «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:80.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты команды из Саратова Никита Михайловский и Евгений Минченко, оба набрали по 25 очков.

«Автодор» с 10 победами в 17 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Енисей» с 5 победами в 17 играх идет на восьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 79:80 (20:20, 15:25, 23:15, 21:20)

А: Михайловский, Минченко (оба — 25), Пранаускис, Квитковских (оба — 6)

Е: Трушкин (21), Балашов, Якушин (оба — 11)

3 апреля.