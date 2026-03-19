ЦСКА разгромил «Автодор» в гостевом матче с разницей в 38 очков

ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержала победу над «Автодором» — 105:67.

В составе гостей самым результативным игроком стал Самсон Руженцев, на счету которого 17 очков. У хозяев 15 очков набрал Григорий Мотовилов.

ЦСКА с 28 победами в 31 игре занимает первое место в турнирной таблице. «Автодор» с шестью победами в 33 матчах идет на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 67:105 (24:25, 16:29, 11:24, 16:27)

19 марта. Саратов. «ДС Кристалл».