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19 марта, 19:49

ЦСКА разгромил «Автодор» в гостевом матче с разницей в 38 очков

Анастасия Пилипенко

ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержала победу над «Автодором» — 105:67.

В составе гостей самым результативным игроком стал Самсон Руженцев, на счету которого 17 очков. У хозяев 15 очков набрал Григорий Мотовилов.

ЦСКА с 28 победами в 31 игре занимает первое место в турнирной таблице. «Автодор» с шестью победами в 33 матчах идет на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 67:105 (24:25, 16:29, 11:24, 16:27)

19 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

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Баскетбол
БК Автодор
ФК ЦСКА (Москва)
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