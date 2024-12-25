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Сегодня, 19:57

ЦСКА победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Даниил Аршавский
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ЦСКА на выезде обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ — 112:65.

Самым результативным в составе армейцев стал Алекса Аврамович, набравший 22 очка. У саратовской команды отличился Калеб Агада, набравший 12 очков и сделавший по 9 подборов и передач.

ЦСКА одержал 19 победу в регулярном чемпионате и лидирует в турнирной таблице, «Автодор» потерпел 13 поражение и располагается на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 65:112 (23:25, 19:25, 14:29, 9:33)

«Автодор»: Агада (12 + 9 подборов + 9 передач), Беслач (12), Петенев (11)

ЦСКА: Аврамович (22), Джекири (22 + 8 подборов), Ухов (20), Уэйр (11), Астапкович (10)

25 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Автодор
БК ЦСКА
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