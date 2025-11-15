«БЕТСИТИ Парма» победила «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«БЕТСИТИ Парма» на выезде обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Лев Свинин — 18 очков. У хозяев 13 очков на счету защитника Малика Ньюмэна.

«БЕТСИТИ Парма» с 6 победами в 11 матчах занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Автодор» проиграл 9 матчей из 11 и располагается на 10-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — 67:75 (18:23, 14:23, 15:17, 20:12)

15 ноября. Саратов. «ДС Кристалл»