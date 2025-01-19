Аврамович удержал Пистиолиса от разборок с судьями в концовке матча с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Алекса Аврамович на последних секундах матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (104:106) удержал главного тренера Андреаса Пистиолиса от разборок с судьями.

После спорного эпизода в напряженной концовке 46-летний греческий специалист возмутился решением арбитров и выбежал на паркет. Аврамович не дал Пистиолису приблизиться к судьям, однако тренер все равно получил второй технический фол и был удален.