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Сегодня, 17:32

Аврамович посвятил победу над УНИКСом травмированному Ухову

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лидер ЦСКА Алекса Аврамович в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча недели с УНИКСом. Армейцы смогли обыграть казанцев на выезде (80:73), на счету сербского защитника 10 очков, 3 подбора, 2 передачи и 4 перехвата.

— Как бы вы описали ход матча? УНИКС создал вам много проблем?

— Безусловно. Это была тяжелая игра. Обе команды сыграли здорово, особенно в защите. При этом мы контролировали ход матча от первой до последней минуты. Забили много трехочковых (11/28), классно действовали в переходном нападении. Могу сказать, что все ребята сделали свою работу на высочайшем уровне, но больше всего хотел бы выделить Каспера [Уэйра] и Мело [Тримбла]. Они были великолепны. Cегодня мы сыграли за Ивана Ухова, который получил травму (защитник сломал палец в недавнем матче с «Пари НН». — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что скоро он вернется в строй, и у нас снова будет оптимальный состав. Посвящаем эту победу Ивану.

— В регулярке вы уже дважды обыграли УНИКС и по разу «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Кто ваш самый опасный соперник в борьбе за чемпионство?

— Все три перечисленные команды. У нас примерно равные шансы на титул.

БК УНИКС
БК ЦСКА
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