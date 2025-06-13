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13 июня 2025, 11:39

Аврамович назвал Джоковича одним из величайших спортсменов в мире

Сергей Ярошенко

Экс-защитник ЦСКА серб Алекса Аврамович рассказал о своем отношении к теннисисту Новаку Джоковичу.

«Конечно, он главная звезда у нас в Сербии, но я считаю, что он один из величайших спортсменов в мире. Мне довелось с ним встретиться в Белграде, когда нас чествовали после завоевания медалей Олимпиады в Париже. Находясь с ним рядом, еще больше понимаешь масштаб его личности. Кстати, на Олимпиаде я с трибун смотрел финал, и это было невероятно. Возможно, в теннисе лучше я ничего не увижу», — цитирует Аврамовича ТАСС.

13 июня ЦСКА объявил об уходе 30-летнего Аврамовича из клуба. Он продолжит свою карьеру в эмиратском клубе «Дубай».

Аврамович является бронзовым призером Олимпиады в Париже.

Источник: ТАСС
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Алекса Аврамович
Новак Джокович
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