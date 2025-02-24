Астапкович заявил, что в ЦСКА не беспокоятся из-за серии без побед над командамми из топ-4

Легкий форвард ЦСКА Антон Астапкович ответил на вопрос о матчах армейцев против соперников из топ-4 в Единой лиге ВТБ.

ЦСКА с ноября прошлого года не обыгрывал команды, занимающие места в первой четверке.

— Вас беспокоит этот факт перед матчем с УНИКСом, что вы уже долгое время не можете обыграть соперника из топ-4?

— Нет, на нас это не давит. Мы о таком не задумываемся. Сейчас будет пауза, и у нас есть много времени, чтобы подготовиться к этому матчу как следует, — цитирует Астапковича Legalbet.

После 32 матчей ЦСКА лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.