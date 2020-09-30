Астапкович о 34 очках в матче с «Химками»: Одна игра не показатель, нужна стабильность"

Форвард «Нижнего Новгорода» Антон Астапкович считает, что победа в матче против «Химок» еще не говорит о высоком уровне готовности игроков. Об этом он рассказал в интервью тележурналу «Вид сверху».

«Мне кажется, одна игра не показатель. Да и две игры не показатель. Нужна какая-то стабильность в этом плане, и тогда в конце сезона возможно мы сможем сказать: «Да, мы сделали шаг вперед». Но пока это вспышка».

При этом Астапкович отметил, что у «Нижнего» большой потенциал и команда может еще не раз показать высокую результативность.

«На самом деле здесь каждую игру может каждый так выстреливать. Например, за день до игры не получалось забить, ничего вообще. И тут так просто полетело. Так может быть у каждого».

В матче с подмосковными «Химками» Астапкович стал самым результативным игроком на площадке. Он побил личный рекорд, набрав 34 очка. Таким образом, форвард стал шестым россиянином, которому удалось записать на свой счет 30 или более очков за игру в Единой лиге ВТБ. Ранее этой отметки достигали Алексей Швед, Сергей Карасев, Егор Вяльцев, Артем Яковенко и Антон Понкрашов.