«Зенит» на выезде разгромил «Астану»

«Зенит» обыграл «Астану» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:67.

Самым результативным игроком встречи стал Ти Джей Старкс из казахстанского клуба, набравший 26 очков. У питерцев лучшую результативность продемонстрировал форвард Винс Хантер (19).

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/25. Команда одержала 39 побед при пяти поражениях. «Астана» заняла последнее место, выиграв только два матча в сезоне.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:101 (16:20, 24:23, 9:32, 18:26)

Астана: Старкс (26), Симонов (7), Майдекин (6)

Зенит: Хантер (19), Карасев (9), Пойтресс (8)

12 апреля. Астана. «СК Велотрек».