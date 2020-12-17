«Астана» вырвала победу у «Пармы»
19:53
«Астана» обыграла «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Казахстанский клуб к концу игры удержал преимущество в одно очко.
Самым результативным игроком стал Джеремайя Хилл, набравший 21 очко.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Астана» (Нур-Султан) — 83:84 (24:16, 23:35, 20:19, 16:14)
П: Юшкявичюс (15), Л. Уильямс (15), Шейко (12), Жукаускас (11), Р. Джонсон (10)
А: Хилл (21), Марбл (16), Силиньш (12).
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