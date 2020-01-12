«Астана» в гостях проиграла «Парме», идущей на предпоследнем месте в Единой Лиге ВТБ
18:10
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» в гостях проиграла «Парме» со счетом 91:100 ОТ (22:22, 18:20, 16:25, 30:19, 5:14). Для пермского клуба эта победа стала четвертой, а для «Астаны» это поражение — седьмым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Астана» (Нур-Султан) — 100:91 ОТ (22:22, 20:18, 25:16, 19:30, 14:5)
12 января. Пермь. «УДС Молот»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...