«Уралмаш» на выезде обыграл «Астану»
«Уралмаш» победил «Астану» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:62.
Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из екатеринбургской команды, набравший 19 очков.
«Уралмаш» с 9 победами при 10 поражениях занимает шестое место в турнирной таблице. «Астана» идет на последней строчке. Команда не выиграла ни один матч в сезоне.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 62:80 (7:22, 20:21, 22:23, 13:14)
14 декабря. Астана. «СК Велотрек».
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