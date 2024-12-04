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Сегодня, 19:44

УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:38.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Маркос Найт, набравший 21 очко.

УНИКС занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ после 17 матчей. «Астана» потерпела 17-е поражение в 17 встречах и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — УНИКС (Казань) — 38:91 (12:26, 6:13, 10:30, 10:22)

А: Мурзагалиев (9 очков), Смит (9), Абашидзе (6)

У: Найт (21), Бако (14), Беленицкий (13)

4 декабря. Астана. «СК Велотрек»

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