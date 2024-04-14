«Автодор» обыграл «Пари НН». Хэммондс набрал 25 очков
«Автодор» на выезде переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:65.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Рэйшон Хэммондс, набравший 25 очков.
У хозяев самым результативным стал форвард Александр Чадов (23).
«Пари НН» занимает шестое место в группе Б, одержав 13 побед. «Автодор» идет третьим с 19 победами.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Автодор» (Саратов) — 65:81 (21:17, 14:21, 15:22, 15:21)
14 апреля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный»
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