«Астана» обыграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений
«Астана» дома победила» «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67.
Самым результативным игроком встречи стал защитник астанинцев Григорий Мотовилов, набравший 23 очка.
«Астана» одержала первую победу в сезоне-2024/25 после 27 поражений. Команда остается на последнем месте в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на предпоследней, 11-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Самара» — 75:67 (16:24, 24:15, 17:15, 18:13)
А: Мотовилов (23 очка), Утоми (13), Мурзагалиев (11)
С: Голдырев (19), Карданахишвили (14), Пынько (13)
29 января. Астана. «СК Велотрек».
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