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«Астана» подписала бывшего защитника «Локомотива»

18:21
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Защитник Айзея Уайтхед стал игроком «Астаны». С 24-летним американцем подписан контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

6 августа 2018 года Айзея Уайтхед заключил соглашение с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», участвующим в Единой лиге ВТБ на один сезон. 7 января 2019 года Уайтхед и краснодарский клуб расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Игрок защищал цвета «Локомотива» в 8 матчах Кубка Европы и в 8 играх Единой лиге ВТБ. 15 января 2019 года Айзея подписал двухсторонний контракт с «Детройт Пистонз».

Дополнительная информация

http://pbcastana.kz/news/?id=2741

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