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«Пари НН» в гостях победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

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«Пари НН» в гостях разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:62.

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Нуталл. Он набрал 16 очков, сделал 3 передачи и 6 подборов.

Лучший результат в составе «Астаны» показал американец Маркелл Джонсон. У него 25 очков, 2 подбора и 4 перехвата.

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«Астана» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 62:90 (12:22, 21:31, 11:19, 18:18)

22 сентября.

Астана. «СК Велотрек».

Источник: Таблица Лиги ВТБ
Баскетбол
БК Астана
БК Нижний Новгород
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