«Пари НН» в гостях победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Пари НН» в гостях разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:62.

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Нуталл. Он набрал 16 очков, сделал 3 передачи и 6 подборов.

Лучший результат в составе «Астаны» показал американец Маркелл Джонсон. У него 25 очков, 2 подбора и 4 перехвата.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 62:90 (12:22, 21:31, 11:19, 18:18)

22 сентября.

Астана. «СК Велотрек».