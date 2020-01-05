«Астана» оказалась сильнее «Енисея» в матче Лиги ВТБ, Ристич набрал 26 очков
18:41
«Астана» одержала победу над «Енисеем» (95:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Нур-Султане (Казахстан).
Самым результативным игроком матча стал Малькольм Хилл — 29 очков. В составе победителей Душан Ристич набрал 26 очков и сделал 17 подборов.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — «Енисей» (Красноярск) — 95:90 (18:22, 21:19, 28:26, 28:23)
5 января. Нур-Султан. «СК Велотрек».
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