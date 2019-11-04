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«Астана» вырвала победу у «Зенита» в Лиге ВТБ, Ристич набрал 30 очков

18:40
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«Астана» одержала победу в овертайме над «Зенитом» (109:108 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Нур-Султане.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Астаны» Душан Ристич — 30 очков. У «Зенита» 22 очка набрал атакующий защитник Остин Холлинс.

9 ноября «Астана» принимает на домашнем паркете «Цмоки-Минск». 10 ноября «Зенит» дома сыграет с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 109:108 ОТ (26:22, 31:17, 15:32, 24:25, 13:12)

4 ноября. Нур-Султан. «СК Велотрек».

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