«Астана» вырвала победу у «Зенита» в Лиге ВТБ, Ристич набрал 30 очков
«Астана» одержала победу в овертайме над «Зенитом» (109:108 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Нур-Султане.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Астаны» Душан Ристич — 30 очков. У «Зенита» 22 очка набрал атакующий защитник Остин Холлинс.
9 ноября «Астана» принимает на домашнем паркете «Цмоки-Минск». 10 ноября «Зенит» дома сыграет с «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 109:108 ОТ (26:22, 31:17, 15:32, 24:25, 13:12)
4 ноября. Нур-Султан. «СК Велотрек».
?? Вот. Это. Матч! @PBCAstana вырывает победу у @zenitbasket в овертайме | What. A. Game! Astana beat Zenit in overtime— VTB United League (@VTBUL) November 4, 2019
? @ristic_dusan — 30 + 5 REB, Jeremiah Hill — 25 + 8 AST + 6 REB
? Dmitry Khvostov — 20 + 7 AST, @AyonGustavo — 17 + 13 REB pic.twitter.com/iiDlI0qHbV