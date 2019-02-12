"Астана" обыграла "Зелену-Гуру" в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Астана" дома обыграла "Зелену-Гуру" (84:70).

В составе победителей самым результативным стал Майкл Дженкинс, который набрал 17 очков. У гостей с 14 очками лучший снайпером стал Пржемислав Замойски.

Казахстанский клуб занимает шестое место в турнирной таблице. "Зелена-Гура" на десятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" (Казахстан) - "Зелена-Гура" - 84:70 (21:15, 24:17, 12:17, 27:21)

12 февраля. Астана. "СК Велотрек"

Все о Единой лиге ВТБ – здесь