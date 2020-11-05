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«Астана» на выезде обыграла «Калев»

21:58
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«Калев» уступил «Астане» (85:92) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Майкл Томпсон, который набрал 17 очков. У хозяев 23 очка в активе Маркуса Кина.

«Астана» одержала вторую победу в шести матчах и занимает восьмое место. «Калев» проиграл все четыре матча и идет 12-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Астана» (Нур-Султан) — 85:92 (22:18, 15:25, 24:23, 24:26)

5 ноября. Таллин. «Saku Suurhall».

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