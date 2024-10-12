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Сегодня, 14:03

МБА обыграл «Астану» и одержал первую победу в сезоне

Алина Савинова
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МБА на выезде одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:63.

Самый результативный игрок встречи — форвард гостей Андрей Зубков, набравший 26 очков.

Московская команда одержала первую победу в сезоне. После 6 матчей МБА располагается на 11-м месте в Единой лиге ВТБ. «Астана» замыкает турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — МБА (Москва) — 63:76 (18:20, 15:15, 21:20, 9:21)

12 октября. Астана. «СК Велотрек».

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