МБА обыграл «Астану» и одержал первую победу в сезоне
МБА на выезде одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:63.
Самый результативный игрок встречи — форвард гостей Андрей Зубков, набравший 26 очков.
Московская команда одержала первую победу в сезоне. После 6 матчей МБА располагается на 11-м месте в Единой лиге ВТБ. «Астана» замыкает турнирную таблицу.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — МБА (Москва) — 63:76 (18:20, 15:15, 21:20, 9:21)
12 октября. Астана. «СК Велотрек».
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