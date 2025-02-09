«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» и одержал третью победу подряд

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 99:70.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Айзея Уэйли, набравший 18 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ после 31 матча. «Астана» идет на последней, 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 70:99 (24:27, 14:28, 15:19, 17:25)

А: Походяев (14 очков), Мотовилов (13), Мурзагалиев (9), Десятников (9), Смит (9)

Л-К: Уэйли (18), Темиров (14), Миллер (14)

9 февраля. Астана. «СК Велотрек».