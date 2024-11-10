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Сегодня, 15:44

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» с разницей +34

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«Локомотив-Кубань» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» — 93:59.

Команда из Казахстана потерпела 13-е поражение подряд со старта регулярного чемпионата.

Краснодарцы прервали 3-матчевую безвыигрышную серию.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Локомотив-Кубань» — 59:93 (15:13, 13:32, 19:20, 12:28)

«Астана»: Утоми (15 + 5 подборов), Щербак (12), Походяев (10 + 5 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Ищенко (15 + 6 перехватов), Миллер (12), Узинский (11 + 6 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Астана
БК Локомотив-Кубань
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