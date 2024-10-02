Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:34

ЦСКА разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ с разницей 43 очка

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА на выезде одержал крупную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:48.

Больше всего очков в этой игре набрал форвард армейцев Амат М'Бай — 16. У казахстанского клуба лучшую результативность продемонстрировал Дэниэл Утоми (15 очков).

ЦСКА выиграл все четыре матча на старте сезона и лидирует в турнирной таблице. «Астана» потерпела четыре поражения подряд и занимает последнее место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — ЦСКА — 48:91 (18:29, 12:18, 12:28, 6:16)

2 октября. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
БК ЦСКА
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости