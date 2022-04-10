ЦСКА на выезде разгромил «Астану» с разницей в 48 очков

ЦСКА на выезде разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:48.

Самым результативным игроком стал центровой армейцев Никола Милутинов, который набрал 18 очков и сделал 10 подборов.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 16 победами в 19 матчах. «Астана» идет на 10-й строчке с 3 победами в 18 играх.

Баскетбол

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Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 48:96 (8:23, 19:21, 13:31, 8:21)

А: Тихоненко (17), Мурзагалиев (7), Аиткали, Спенсер (оба — 6)

Ц: Милутинов (18 + 10 подборов), Швед (16), Антонов (14)

10 апреля.