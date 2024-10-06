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Сегодня, 14:53

«Автодор» нанес «Астане» пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автодор» на выезде обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:52.

Самым результативным игроком матча стал защитник астанинцев Григорий Мотовилов, набравший 19 очков.

«Автодор» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Астана» потерпела пятое поражение кряду и идет последней в таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 52:74 (14:20, 14:17, 14:23, 10:14)

Аст: Мотовилов (19 очков), Утоми (9), Смит (8)

Авт: Агада (18), Халдеев (15), Кроуфорд (13)

6 октября. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Автодор
БК Астана
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