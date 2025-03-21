Баскетбол
21 марта, 20:00

«Автодор» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Автодор» на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:56.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Чарльз Мэннинг, набравший 24 очка.

«Автодор» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Астана» потерпела десятое поражение подряд и идет на последней, 12-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 56:88 (15:20, 10:24, 15:26, 16:18)

Аст: Мурзагалиев (11 очков), Старкс (9), Походяев (9)

Авт: Мэннинг (24), Кантер (13), Клименко (10)

21 марта. Астана. «СК Велотрек».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Автодор
БК Астана
