«Автодор» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ
«Автодор» на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:56.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Чарльз Мэннинг, набравший 24 очка.
«Автодор» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Астана» потерпела десятое поражение подряд и идет на последней, 12-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 56:88 (15:20, 10:24, 15:26, 16:18)
Аст: Мурзагалиев (11 очков), Старкс (9), Походяев (9)
Авт: Мэннинг (24), Кантер (13), Клименко (10)
21 марта. Астана. «СК Велотрек».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Новости