Астахов объяснил, почему Монро можно считать лучшим центровым Европы

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов в интервью «Известиям» рассказал о перспективах американского центрового Грега Монро стать ключевым игроком команды.

— Монро сказал, что в игре с армейцами он был не в оптимальной форме. Вы ждете от него, что он в каждой игре будет приносить команде 20+ очков?

— Грег — это человек, который много лет играл в НБА. «Играл» здесь ключевое слово, учитывая, что он был основным центровым почти всех своих клубов. У него богатейший опыт, огромная уверенность в себе. В Европе он один из лучших центровых, если не лучший. Конечно, если он еще больше почувствует уверенность, а партнеры будут чаще кормить его передачами, то он может раскрыться во всей красе. В этом сезоне у нас очень сильная передняя линия. Помимо Монро в нашем распоряжении есть еще Мики, Девин Букер, Йонас Жеребко.

— В этом сезоне, если все будут здоровы, то «Химки» будет делать акцент в атаке именно на своих больших?

— Да, в дерби мы увидели, что у нас появляется баланс между дальними бросками и игрой из-под кольца. Ранее, как правило, когда у нас не шли трехочковые, мы становились ограниченными в нападении. Это отражалось на результате. А с ЦСКА бросок из-за дуги откровенно не пошел, но команда была агрессивна в нападении, старалась играть в «пост». Когда есть такой результат из краски, то и трехочковые потом приходят. Что и показал Алексей Швед, который в последней четверти играл на команду и сам отметился дальним попаданием. Это действие профессионала с большой буквы.