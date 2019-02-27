Артем Забелин: "Сейчас я на пике формы"

Капитан "Автодора" Артем Забелин в интервью "Известиям" признался, что доволен первым вызовом в сборную России. По его словам, он находится на пике своей формы.

– Вы довольны своей игрой в этом сезоне?

– Да, вполне. Я уверен в своих силах, получаю удовольствие от игры. Рад, что тренеры сборной заметили мой прогресс и вызвали на заключительные матчи квалификации. Это очень приятно. Тем более в моем возрасте – ведь можно сказать, что я уже ветеран российского баскетбола.

– Что мешало вам дебютировать в национальной команде раньше?

– Предыдущие годы были не так удачны для меня. Где-то подвели травмы, где-то я сам не показывал игры уровня сборной. Но всему свое время – сейчас я нахожусь на пике своей формы и получил шанс дебютировать за национальную команду.

– Удовлетворены итогами первого вызова?

– Конечно, ведь сборная вышла на чемпионат мира-2019, одержала две яркие победы. Если в Болгарии мы быстро решили исход матча в свою пользу, то в поединке с Финляндией заставили понервничать болельщиков. Славу богу, в четвертой четверти ребята поймали кураж и не оставили финнам никаких шансов. Большую роль в этой победе сыграли пермские болельщики, которые весь матч гнали команду вперед.